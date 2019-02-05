2019-02-05T08:58:35+03:00
Происшествия

Легковушка из Самарской области врезалась в стоящий грузовик в Башкирии: погибли четыре человека

В аварии также пострадала 9-летняя пассажирка легкового автомобиля
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: У МВД по республике БашкортостанФото: У МВД по республике Башкортостан
Изменить размер текста:

Утром в понедельник, 4 февраля, на 1449 км трассы Самара - Уфа - Челябинск в Уфимском районе республики Башкортостан произошло смертельное ДТП. Там в столкновении с грузовиком погибли жители Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба У МВД по региону.

- 26-летний житель Самарской области, двигаясь на автомобиле Daewoo Gentra в направлении Уфы, врезался в остановившийся на обочине грузовик МАЗ. После этого грузовой автомобиль въехал в стоящий впереди Volvo, - рассказали полицейские.

В результате случившегося погибли водитель Daewoo и его пассажиры: 11-летний мальчик, 54-летняя женщина и мужчина в возрасте около 40 лет. Личность последнего сейчас устанавливается. Еще одна пассажирка легковушки - 9-летняя девочка - с различными травмами была госпитализирована в больницу. В настоящее время правоохранители проводят по факту произошедшего проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Продавала косметику несуществующим людям: тольяттинка обманула фирму на 600 тысяч человек
В Самаре водитель на «Гелендвагене» возомнил себя трамваем и застрял на Ново-Садовой
В Сызрани девушка на Hyundai «впечатала» продавщицу в стену торгового павильона
Стала известна дата открытия сезона охоты в Самарской области в 2019 году
«Балтика» обосновалась на облачной платформе MicrosoftAzure
В Самаре накрыли подпольный цех с 2 тысячами литров алкоголя
В Новокуйбышевске 16-летняя девочка наглоталась таблеток и едва не лишилась жизни
Под Самарой подняли по тревоге более 1,2 тысячи военных
В Самаре изловили похитителя фонариков с ограждений коммунальщиков
В Сызрани водителя Infiniti, который сбил насмерть инспектора ГИБДД, отправили в колонию-поселение
В Самаре после жалоб пассажиров уволили нечистого на руку кондуктора
Самарские инвалиды по зрению начали осваивать смартфоны
Появилась визуализация ретро-почты на улице Молодогвардейской в Самаре
Полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович тренируется по индивидуальной программе
В Самаре изменилось расписание судов до Рождествено
Любимые персонажи и сказочные герои: юных самарцев приглашают отметить день рождения в «Мегалэнде» и «Чадограде»
Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли «Югре» 1:3
Автомобилисты встали в пробку: в Тольятти «сложившаяся» на дороге фура перекрыла проезд
В Сызрани на дереве нашли мертвого мужчину
ХК «Лада» на своей площадке уступил «Рубину»
Баскетбольная «Самара» на своей площадке разгромила «Зенит-Фарм»
Самарские ученые придумали, как следить за трафиком, утекающим за рубеж
Пожар было видно издалека: В Самаре в Волжском переулке сгорел частный дом
Бег вместо машин: в Самаре из-за гонки "Лыжня России" ограничат движение транспорта