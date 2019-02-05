Легковушка из Самарской области врезалась в стоящий грузовик в Башкирии: погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-05T08:58:35+03:00

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Утром в понедельник, 4 февраля, на 1449 км трассы Самара - Уфа - Челябинск в Уфимском районе республики Башкортостан произошло смертельное ДТП. Там в столкновении с грузовиком погибли жители Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба У МВД по региону.

- 26-летний житель Самарской области, двигаясь на автомобиле Daewoo Gentra в направлении Уфы, врезался в остановившийся на обочине грузовик МАЗ. После этого грузовой автомобиль въехал в стоящий впереди Volvo, - рассказали полицейские.

В результате случившегося погибли водитель Daewoo и его пассажиры: 11-летний мальчик, 54-летняя женщина и мужчина в возрасте около 40 лет. Личность последнего сейчас устанавливается. Еще одна пассажирка легковушки - 9-летняя девочка - с различными травмами была госпитализирована в больницу. В настоящее время правоохранители проводят по факту произошедшего проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU