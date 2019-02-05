2019-02-05T09:21:34+03:00
Происшествия

Автомобилисты встали в пробку: в Тольятти «сложившаяся» на дороге фура перекрыла проезд

Сейчас инспекторы ДПС маются восстановлением движения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГИБДД ТольяттиФото: ГИБДД Тольятти
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Утром во вторник, 5 февраля, на Жигулевской ГЭС в сторону Тольятти образовалась огромная пробка. Как оказалось, виной тому фура, которая, по словам автомобилистов, «разложилась» прямо посреди дороги в районе КПП «Рубеж».

- Водитель, управляя автопоездом в составе тягача DAF, при повороте на улицу Куйбышева не справился с управлением, из-за чего его занесло на дороге. В результате проезд оказался частично перекрыт, - рассказали в ГИБДД Тольятти.

В настоящее время инспекторы ДПС занимаются восстановлением движения. Как отмечают полицейские, со стороны Жигулевска в направлении Тольятти временно затруднено движение грузового транспорта, а легковушки движутся без проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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