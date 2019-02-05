2019-02-05T09:24:04+03:00
Спорт

Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли «Югре» 1:3

Единственную шайбу у «летчиков» забросил Сыромятников
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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ЦСК ВВС проиграли «Югре» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 1:3. Первую шайбу в матче забили «летчики». Защитник самарцев Рыжих отдал передачу через все поле Сыромятникову, тот вышел на рандеву с вратарем «Югры» и переиграл его. Дальше забивали только гости – шайбы забросили Митрофанов, Чуркин и Игнашин.

- Мы владели инициативой, «Югра» забрала очки. Вот и все. Просто во втором периоде нам надо было забить, тогда может и по-другому все сложилось. Перед игрой говорил ребятам – хотите удовольствие от игры получить - надо выигрывать вбрасывания. Хорошие голы они нам забили. Соперника с победой поздравляю! – приводит слова главного тренера ЦСК ВВС Александра Соколова пресс-служба команды.

Следующий матч «летчики» проведут 6 февраля. В Самаре ЦСК ВВС примет тюменский «Рубин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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