2019-02-05T09:42:18+03:00
Общество

Любимые персонажи и сказочные герои: юных самарцев приглашают отметить день рождения в «Мегалэнде» и «Чадограде»

Организаторы обещают множество сценариев и разнообразное меню для детей и родителей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Забронировать дату и задать вопросы можно по телефону: 951-11-11Забронировать дату и задать вопросы можно по телефону: 951-11-11
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Юных жителей Самары приглашают отметить день рождения в семейном парке развлечений «Мегадэнд» и городе профессий «Чадоград» (ул. Красноармейская, 131, ТРК «Гудок», 3 этаж).

- Любимые персонажи и сказочные герои, множество сценариев, разнообразное меню для детей и родителей, праздничное украшение шарами и множество дополнительных услуг, которые сделают ваш праздник ярче и веселее. «Мегалэнд» и «Чадоград» сделают день рождения именно таким, о каком мечтает сам виновник торжества! – уверяют организаторы.

Адрес: ул. Красноармейская, 131, ТРК «Гудок», 3 этаж

Адрес: ул. Красноармейская, 131, ТРК «Гудок», 3 этаж

Выбрать варианты детского праздника можно самостоятельно. Цены начинаются от 2000 рублей. Забронировать дату и задать вопросы можно по телефону: 951-11-11. Обратите внимание, что предварительная запись обязательна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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