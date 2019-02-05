Любимые персонажи и сказочные герои: юных самарцев приглашают отметить день рождения в «Мегалэнде» и «Чадограде»
Юных жителей Самары приглашают отметить день рождения в семейном парке развлечений «Мегадэнд» и городе профессий «Чадоград» (ул. Красноармейская, 131, ТРК «Гудок», 3 этаж).
- Любимые персонажи и сказочные герои, множество сценариев, разнообразное меню для детей и родителей, праздничное украшение шарами и множество дополнительных услуг, которые сделают ваш праздник ярче и веселее. «Мегалэнд» и «Чадоград» сделают день рождения именно таким, о каком мечтает сам виновник торжества! – уверяют организаторы.
Адрес: ул. Красноармейская, 131, ТРК «Гудок», 3 этаж
Выбрать варианты детского праздника можно самостоятельно. Цены начинаются от 2000 рублей. Забронировать дату и задать вопросы можно по телефону: 951-11-11. Обратите внимание, что предварительная запись обязательна.
ИСТОЧНИК KP.RU