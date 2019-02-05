В Самаре изменилось расписание судов до Рождествено
Новый график будет действовать только в условиях полного ледостава
Суда между Самарой и Рождествено будут ходить каждые 15 минутФото: Архив "КП"
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Самарское речное пассажирское предприятие информирует о том, что со вторника, 5 февраля, изменилось расписание движения судов на воздушной подушке по маршруту «Самара — Рождествено».
- Самый ранний рейс из Самары будет отправляться ежедневно в 6:30, а из Рождествено — в 6:45. Последний рейс из Самары будет отправляться в 18:45, а из Рождествено — в 19:00. Интервал движения судов составит 15 минут, - сообщили представители речного предприятия.
Отметим, что данное расписание будет действовать только в условиях полного ледостава. Время в нем указано местное.
Новое расписание судов
ИСТОЧНИК KP.RU