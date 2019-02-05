2019-02-05T09:43:04+03:00
Общество

В Самаре изменилось расписание судов до Рождествено

Новый график будет действовать только в условиях полного ледостава
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суда между Самарой и Рождествено будут ходить каждые 15 минутСуда между Самарой и Рождествено будут ходить каждые 15 минутФото: Архив "КП"
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Самарское речное пассажирское предприятие информирует о том, что со вторника, 5 февраля, изменилось расписание движения судов на воздушной подушке по маршруту «Самара — Рождествено».

- Самый ранний рейс из Самары будет отправляться ежедневно в 6:30, а из Рождествено — в 6:45. Последний рейс из Самары будет отправляться в 18:45, а из Рождествено — в 19:00. Интервал движения судов составит 15 минут, - сообщили представители речного предприятия.

Отметим, что данное расписание будет действовать только в условиях полного ледостава. Время в нем указано местное.

Новое расписание судов

Новое расписание судов

ИСТОЧНИК KP.RU

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