2019-02-05T10:07:53+03:00
Спорт

Полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович тренируется по индивидуальной программе

У футболиста небольшое повреждение
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Мияйлович тренируется по индивидуальной программе несколько днейМияйлович тренируется по индивидуальной программе несколько днейФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» продолжают сбор в турецком Белеке. Команда готовится к контрольному матчу с сербским «Партизаном». «КС» тренируются в полном составе, за исключением сербского полузащитника Срджана Мияйловича. Он занимается по индивидуальной программе с врачом-реабилитологом из-за небольшого повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев».

Команда готовится к матчу с «Партизаном» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Команда готовится к матчу с «Партизаном»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

- Тренировка традиционно продолжалась полтора часа и прошла на первом поле Gloria Sports Arena. Занятие включало в себя разминку, игру в квадраты и завершилась небольшой двухсторонкой, - говорится в сообщении на официальном сайте «КС».

Матч с «Партизаном» пройдет в среду, 6 февраля, в 18:00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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