Полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович тренируется по индивидуальной программе
«Крылья Советов» продолжают сбор в турецком Белеке. Команда готовится к контрольному матчу с сербским «Партизаном». «КС» тренируются в полном составе, за исключением сербского полузащитника Срджана Мияйловича. Он занимается по индивидуальной программе с врачом-реабилитологом из-за небольшого повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев».
Команда готовится к матчу с «Партизаном»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
- Тренировка традиционно продолжалась полтора часа и прошла на первом поле Gloria Sports Arena. Занятие включало в себя разминку, игру в квадраты и завершилась небольшой двухсторонкой, - говорится в сообщении на официальном сайте «КС».
Матч с «Партизаном» пройдет в среду, 6 февраля, в 18:00 по самарскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU