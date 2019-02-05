Появилась визуализация ретро-почты на улице Молодогвардейской в Самаре

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-05T10:08:03+03:00

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Идея ретро-почты в доме купца Иванова на улице Молодогвардейской в Самаре нашла поддержку. По словам депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, директор «Почты России» Николай Подгузов заинтересовался этим предложением.

- Провели встречу с главой «Почты России». Обсудили реставрации памятника культурного наследия - дом Иванова (Молодогвардейская,142). Идея создать здесь ретро-почту вызвала интерес. Начинаем проработку, - сообщил народный избранник.

Напомним, здание было построено в конце XIX века и имеет два этажа. На первом планируется разместить почтовое отделение с клиентским залом, а на втором — музей почты и помещения офисного назначения. В рамках реконструкции дом Иванова ждет реставрация фасада и интерьеров с сохранением аутентичных элементов, а также обновление инженерных сетей. О сроках начала работ пока информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU