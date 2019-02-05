Самарские инвалиды по зрению начали осваивать смартфоны

СЕГОДНЯ 10:31 2019-02-05T11:28:50+03:00

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В Самаре стартовал благотворительный проект, в ходе которого люди с инвалидностью по зрению учатся использовать мобильные устройства для решения своих повседневных задач. Занятия проводятся при поддержке компании «МегаФон».

Проект «Универсальный мобильный помощник» стартовал в 2017 году. Его инициатором выступил Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата». «МегаФон», в рамках своей миссии «Подключаем возможности», поддержал инициативу его проведения в регионах России.

В Самарской области эта важная работа ведется «Инклюзивным центром добровольцев» и реабилитационным центром «Самарский». Освоение смартфонов стало частью их программы «Со скоростью звука», включающей также обучение навыкам ориентировки в пространстве с использованием тактильной трости и тренировки по адаптивному теннису для незрячих. В Самаре занятия начались в декабре прошлого года. Из первых четырех участников проекта трое осваивают смартфон с нуля.

«Сенсорные средства мобильной связи могут быть полезными инвалидам по зрению в самых разных ситуациях. С помощью смартфонов можно слушать аудиокниги, с помощью навигатора ориентироваться на местности. Даже есть специальное приложение «Определитель купюр», разработанное при участии «МегаФона», для определения номинала купюр на слух. Его уже можно бесплатно скачать в магазинах приложений. «Наша цель – научить участников проекта пользоваться этими возможностями», – рассказывает заместитель руководителя «Инклюзивного клуба добровольцев» Ольга Лифанова.

ИСТОЧНИК KP.RU