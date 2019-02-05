2019-02-05T11:34:09+03:00
Общество

В Самаре после жалоб пассажиров уволили нечистого на руку кондуктора

Мужчина не только пытался продать билеты по два раза, но еще и работал подшофе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Кондуктора уволили с работы после проведения служебной проверкиКондуктора уволили с работы после проведения служебной проверкиФото: Архив "КП"
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В Самаре после жалоб горожан лишили работы кондуктора автобуса № 51. По словам пассажиров, он не только был пьяным, но и продавал билеты по два раза.

- 3 февраля кондуктор был нетрезв и продавал билеты по два раза, то есть из своей сумки. Мне тоже хотел продать такой билет, но я заставил его пробить мне нормальный билет. На это кондуктор огрызнулся, мол, что принципиальный такой, - рассказал один из пассажиров автобуса.

После обращения горожанина компания-перевозчик «СамараАвтоГаз» провела по данному факту служебную проверку. Видимо, вина кондуктора была доказана — представители перевозчика сообщили, что сотрудника уволили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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