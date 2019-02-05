В Сызрани водителя Infiniti, который сбил насмерть инспектора ГИБДД, отправили в колонию-поселение

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-05T10:58:24+03:00

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Сызранский районный суд вынес приговор 23-летнему водителю Infiniti, который обвинялся в гибели двоих человек: его 34-летнего пассажира и 24-летнего инспектора ОГИБДД МУ МВД «Сызранское» Владимира Горшкова.

- Молодой человек полностью признал свою вину. Его дело рассматривалось в особом порядке. Он сам об этом попросил, - сообщили в суде.

Служители Фемиды признали автомобилиста виновным и назначили ему наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также его на 3 года лишили водительских прав. Кроме того, молодой человек должен будет выплатить по 1,45 млн рублей каждому из двух потерпевших. Пока приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ДТП произошло 5 ноября прошлого года на 925 км трассы М-5. Водитель автомобиля Infiniti G35 Sport, двигаясь в направлении Самары, не справился с управлением и сбил насмерть полицейского. После этого машина вылетела в кювет. Пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU