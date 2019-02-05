2019-02-05T10:58:24+03:00
Происшествия

В Сызрани водителя Infiniti, который сбил насмерть инспектора ГИБДД, отправили в колонию-поселение

Молодой человек полностью признал свою вину
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Водителю предстоит выплатить потерпевшим почти по 1,5 млн рублейВодителю предстоит выплатить потерпевшим почти по 1,5 млн рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сызранский районный суд вынес приговор 23-летнему водителю Infiniti, который обвинялся в гибели двоих человек: его 34-летнего пассажира и 24-летнего инспектора ОГИБДД МУ МВД «Сызранское» Владимира Горшкова.

- Молодой человек полностью признал свою вину. Его дело рассматривалось в особом порядке. Он сам об этом попросил, - сообщили в суде.

Служители Фемиды признали автомобилиста виновным и назначили ему наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также его на 3 года лишили водительских прав. Кроме того, молодой человек должен будет выплатить по 1,45 млн рублей каждому из двух потерпевших. Пока приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ДТП произошло 5 ноября прошлого года на 925 км трассы М-5. Водитель автомобиля Infiniti G35 Sport, двигаясь в направлении Самары, не справился с управлением и сбил насмерть полицейского. После этого машина вылетела в кювет. Пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Продавала косметику несуществующим людям: тольяттинка обманула фирму на 600 тысяч человек
В Самаре водитель на «Гелендвагене» возомнил себя трамваем и застрял на Ново-Садовой
В Сызрани девушка на Hyundai «впечатала» продавщицу в стену торгового павильона
Стала известна дата открытия сезона охоты в Самарской области в 2019 году
«Балтика» обосновалась на облачной платформе MicrosoftAzure
В Самаре накрыли подпольный цех с 2 тысячами литров алкоголя
В Новокуйбышевске 16-летняя девочка наглоталась таблеток и едва не лишилась жизни
Под Самарой подняли по тревоге более 1,2 тысячи военных
В Самаре изловили похитителя фонариков с ограждений коммунальщиков
В Самаре после жалоб пассажиров уволили нечистого на руку кондуктора
Самарские инвалиды по зрению начали осваивать смартфоны
Появилась визуализация ретро-почты на улице Молодогвардейской в Самаре
Полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович тренируется по индивидуальной программе
В Самаре изменилось расписание судов до Рождествено
Любимые персонажи и сказочные герои: юных самарцев приглашают отметить день рождения в «Мегалэнде» и «Чадограде»
Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли «Югре» 1:3
Автомобилисты встали в пробку: в Тольятти «сложившаяся» на дороге фура перекрыла проезд
Легковушка из Самарской области врезалась в стоящий грузовик в Башкирии: погибли четыре человека
В Сызрани на дереве нашли мертвого мужчину
ХК «Лада» на своей площадке уступил «Рубину»
Баскетбольная «Самара» на своей площадке разгромила «Зенит-Фарм»
Самарские ученые придумали, как следить за трафиком, утекающим за рубеж
Пожар было видно издалека: В Самаре в Волжском переулке сгорел частный дом
Бег вместо машин: в Самаре из-за гонки "Лыжня России" ограничат движение транспорта