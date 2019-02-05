В Самаре изловили похитителя фонариков с ограждений коммунальщиков

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-05T11:13:17+03:00

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Жители Самары нашли новый способ как обогатиться за счет имущества коммунальщиков. Теперь они воруют не только крышки колодцев, ограждения и дорожные знаки, но и фонари с ограждений.

- Один из недавних случаев воровства произошел в декабре 2018 года в Советском районе. Там мы устраняли утечку и оградили место работ специальными фонарями. Однако кому-то показалось, что они будут лучше смотреться в какой-нибудь квартире. Неизвестный похитил 8 фонарей на 2980 рублей, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

По факту произошедшего тогда было возбуждено уголовное дело. Найти и задержать воришку удалось только на днях. Похитителем фонариков оказался безработный 46-летний мужчина, который ранее уже был судим. В скором времени он предстанет перед судом. Мужчине грозит до 1 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU