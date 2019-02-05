Под Самарой подняли по тревоге более 1,2 тысячи военных

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-05T11:30:43+03:00

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Во вторник, 5 февраля, под Самарой в рамках учений подняли по тревоге бригаду материально-технического обеспечения Центрального военного округа. В мероприятии принимают участие более 1,2 тысяч военных, в том числе 500 новобранцев.

- Новобранцам предстоит впервые в полевых условиях подготовить на условном фронте дороги и переправы, отработать эвакуацию и ремонтные работы. Также они научатся организовывать полевые заправочные пункты, базы и склады обеспечения, пункты питания и даже полевой хлебозавод, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

К настоящему времени почти все подразделения бригады уже совершили на штатной технике 40-километровый марш на Рощинский полигон. Учения будут проходить в течение нескольких дней до 8 февраля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU