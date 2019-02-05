2019-02-05T12:13:50+03:00
Экономика

«Балтика» обосновалась на облачной платформе MicrosoftAzure

Пивоваренная компания завершила уникальный проект по переходу на инновационную систему мобильного электронного документооборота
Елена СБОРНОВА
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Сотрудники Балтики получают доступ к корпоративной информации из любой точки мира.Сотрудники Балтики получают доступ к корпоративной информации из любой точки мира.
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Система позволяет оптимизировать работу с корпоративной информацией, предоставляя сотрудникам доступ к ней из любой точки мира, при этом обеспечивая повышенный уровень безопасности данных. Здесь же - конструкторы форм и отчетов, позволяющие выстраивать сложные бизнес-процессы и адаптировать интерфейс под конечного пользователя. Решение позволило более 5 000 пользователям рабочих компьютеров компании «Балтика» по всей России значительно быстрее и удобнее согласовывать рабочие документы и проекты. По оценкам «Балтики», внедрение системы уже сократило время принятия решений в компании на 30%. В дальнейшем решение может быть масштабировано и на другие компании CarlsbergGroup.

- Внедрение инновационной системы электронного документооборота в компании «Балтика», а в дальнейшем и других компаний региона Восточная Европа, позволит организовать единое информационное пространство территориально-распределенного бизнеса, повысить скорость принятия решений и управляемости компании, а также исключить или, по крайней мере, свести к минимуму несанкционированный доступ к важной для бизнеса информации, - считает Герман Эпштейн, вице-президент по информационным технологиям CarlsbergGroup региона Восточная Европа.

Схема электронного документооборота эффективна и проста.

Схема электронного документооборота эффективна и проста.

Но «Балтика» - это не столько документы, сколько производство. Она стала первой в России пивоваренной компанией, которая вывела уникальный штамм дрожжей, разработала собственные вагоны для бережной транспортировки продукции, освоила производство безалкогольного пива методом диализа. Все этими знаниями и технологиями компания открыто делится с будущими специалистами в рамках программы стажировок. Студенты, не упустите свой шанс!

Какими еще возможностями пользуются сотрудники компании "Балтика" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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