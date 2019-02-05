2019-02-05T12:14:07+03:00
Общество

Стала известна дата открытия сезона охоты в Самарской области в 2019 году

В этом году он пройдет в две волны
Анастасия ФИЛАТОВА
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В апреле самарцам разрешат охотиться на боровую и водоплавающую дичьВ апреле самарцам разрешат охотиться на боровую и водоплавающую дичьФото: Архив "КП"
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Департамент охоты и рыболовства Самарской области опубликовал информацию о весеннем сезоне охоты на боровую и водоплавающую дичь. По данным ведомства, в этом году он пройдет в два этапа.

- Охота на дичь в весенний период будет разрешена в течение 10 календарных дней в каждой из групп районов региона: северной и южной, - сообщили в департаменте охоты и рыболовства.

Так, со второй субботы апреля — 13 числа — откроется сезон охоты в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, Красноармейском, Нефтегорском, Пестравском, Приволжском и Хворостянском районах. А вот с четвертой субботы апреля — 27 числа — разрешат охотиться жителям северной части области: Богатовского, Борского, Елховского, Исаклинского, Камышлинского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Кошкинского, Красноярского, Похвистневского, Сергиевского, Ставропольского, Сызранского, Челно-Вершинского, Шенталинского и Шигонского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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