В Сызрани девушка на Hyundai «впечатала» продавщицу в стену торгового павильона
Утром в понедельник, 4 февраля, на улице Королева в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, пишет «Маленькая Сызрань».
По предварительным данным, 24-летняя девушка, управляя автомобилем Hyundai Creta, не справилась с управлением на парковке и врезалась в торговый павильон. В этот момент там стояла продавщица и поднимала рольставни. Иномарка буквально впечатала 41-летнюю женщину в ларек.
В результате случившегося сотрудница торговой точки получила различные травмы, с которыми ее увезли в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку. Очевидцы предполагают, что автомобилистка спровоцировала ДТП, перепутав педали газа и тормоза.
ИСТОЧНИК KP.RU