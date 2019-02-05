2019-02-05T12:42:51+03:00
Происшествия

В Сызрани девушка на Hyundai «впечатала» продавщицу в стену торгового павильона

Очевидцы предполагают, что автомобилистка перепутала педали газа и тормоза
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автоледи продавила стену ларька и "разбросала" товар / Фото: Маленькая СызраньАвтоледи продавила стену ларька и "разбросала" товар / Фото: Маленькая Сызрань
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Утром в понедельник, 4 февраля, на улице Королева в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, пишет «Маленькая Сызрань».

По предварительным данным, 24-летняя девушка, управляя автомобилем Hyundai Creta, не справилась с управлением на парковке и врезалась в торговый павильон. В этот момент там стояла продавщица и поднимала рольставни. Иномарка буквально впечатала 41-летнюю женщину в ларек.

В результате случившегося сотрудница торговой точки получила различные травмы, с которыми ее увезли в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку. Очевидцы предполагают, что автомобилистка спровоцировала ДТП, перепутав педали газа и тормоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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