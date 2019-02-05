Продавала косметику несуществующим людям: тольяттинка обманула фирму на 600 тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-05T13:33:30+03:00

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В Тольятти полицейские задержали 51-летнюю местную жительницу, которая обманула косметическую фирму на несколько сотен тысяч рублей.

- Организация с мая по август 2018 года в рамках сотрудничества регулярно предоставляла женщине косметику для последующей продажи, однако она так и не выполнила свои обязательства. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Тольяттинка созналась в содеянном. Как оказалось, ее клиентская база в основном состояла из несуществующих людей. Женщина рассказала, что часть косметики она продала, а вырученные деньги потратила на себя. В отношении нее правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Тольяттинке грозит до 5 лет лишения свободы. Как отмечают стражи порядка, часть косметики уже вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU