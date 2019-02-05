На улицах Самары в 2019 году появятся еще больше видеокамер

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-05T14:09:19+03:00

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ГКУ Самарской области «Безопасный регион» ищет подрядчика, который займется установкой видеокамер в местах массового скопления людей. Всего до конца 2019 года в Самаре должно появиться более 500 камер. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчик должен будет установить видеокамеры в районе площади Куйбышева, площади Революции, площади Славы, возле гостиниц и некоторых учебных заведений, а также около станций метро и остановок общественного транспорта, - говорится в техзадании.

Помимо установки камер, которые планируется разместить на опорах освещения, подрядчику нужно будет предоставить силовые кабели и защитные шкафчики. Завершить все работы он должен до 31 декабря этого года. На эти цели из регионального бюджета выделят более 9,5 тысяч рублей. Итоги аукциона подведут в двадцатых числах февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU