2019-02-05T14:09:19+03:00
Общество

На улицах Самары в 2019 году появятся еще больше видеокамер

«Всевидящее око» установят около гостиниц, площадей и станций метро
Анастасия ФИЛАТОВА
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На установку новых камер из областного бюджета выделят более 9,5 млн рублейНа установку новых камер из областного бюджета выделят более 9,5 млн рублейФото: Архив "КП"
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ГКУ Самарской области «Безопасный регион» ищет подрядчика, который займется установкой видеокамер в местах массового скопления людей. Всего до конца 2019 года в Самаре должно появиться более 500 камер. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчик должен будет установить видеокамеры в районе площади Куйбышева, площади Революции, площади Славы, возле гостиниц и некоторых учебных заведений, а также около станций метро и остановок общественного транспорта, - говорится в техзадании.

Помимо установки камер, которые планируется разместить на опорах освещения, подрядчику нужно будет предоставить силовые кабели и защитные шкафчики. Завершить все работы он должен до 31 декабря этого года. На эти цели из регионального бюджета выделят более 9,5 тысяч рублей. Итоги аукциона подведут в двадцатых числах февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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