2019-02-05T15:07:32+03:00
Общество

Третья волна «минирований»: в Самаре еще 4 учреждения получили анонимки «террористов»

Все объекты проверяли сотрудники оперативных служб
Анастасия ФИЛАТОВА
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"Террористы" сообщили о минировании школы, колледжа, больницы и компании "Газпром Авиа""Террористы" сообщили о минировании школы, колледжа, больницы и компании "Газпром Авиа"
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В Самаре вновь активизировались псевдотеррористы. Сегодня днем, 5 февраля, в экстренные службы города вновь начали поступать сообщения о минировании. На данный момент известно, что подобные сообщения получили четыре учреждения города.

- Сотрудникам оперативных служб пришлось выезжать на вызовы в Волжскую центральную районную больницу, строительный колледж на улице Льва Толстого, в компанию «Газпром Авиа» на Смышляевском шоссе и в школу № 45 на улице Стара-Загора, - сообщил «Комсомольской правде — Самара» собственный источник.

По предварительным данным, специалисты уже обследовали часть зданий и ничего опасного там не обнаружили. Сообщения о минированиях оказались ложными.

Напомним, что за последние две недели это уже третий случай «минирований» социально-значимых объектов Самары. Первый произошел 29 января — некий аноним разослал по электронным почтам городских больниц информацию о том, что в их зданиях заложены бомбы. Второй — 31 января. В этом случае к медучреждениям присоединились школы и торговые центры. Ни одно сообщение о минировании не подтвердилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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