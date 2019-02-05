2019-02-05T15:22:15+03:00
Общество

Усовершенствование аккумуляторных батарей «АКОМ+EFB»

Компания «АКОМ» внедряет в производство высокотехнологичные добавки из наноуглеродных материалов
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Компания «АКОМ» - ведущий российский производитель аккумуляторных батарей - информирует о начале работ по внедрению высокотехнологичных добавок из наноуглеродных материалов в серийную технологию производства аккумуляторных батарей «АКОМ+EFB» на площадке в г.Жигулевск.

Инновационная добавка (графеновый многослойный наноструктурированный порошок) позволит выдержать аккумуляторам «АКОМ+EFB» жесткие требования нового европейского стандарта EN 50342-6 «BatteriesforMicro-CycleApplications», который применяется к батареям для автомобилей с системой Start-Stop, для автомобилей с системами рекуперативного торможения (дополнительный заряд батареи при торможении), а также для авто с гибридной системой источника энергии.

Аккумуляторная батарея с инновационной добавкой получит преимущества:

- в повышении пусковых токов;

- в достижении тройного ресурса с большей глубиной разряда, чем у обычных стартерных батарей;

- в способности обеспечивать мощность для повторного запуска двигателя после частых остановок и в способности восстанавливать состояние заряда после тяжелых микроциклирующих условий «разряд-заряд» (частые и короткие запуски стартера в морозную погоду будут не вредны батарее);

- в накоплении более высокой удельной энергии в батареи (повысятся мощностные характеристики влияющие на запас зимних «пусков» двигателя автомобиля);

- высокая электропроводимость графена позволит снизить нагрев внутренних активных частей аккумулятора при заряде (особенно в летнюю жару), что продлит жизнь аккумулятора.

Новые эксплуатационные свойства и характеристики графеновых аккумуляторов под маркой «АКОМ+EFB» по производительности, времени жизни и циклическому ресурсу позволят существенно превосходить все существующие на сегодняшний день стартерные аккумуляторные батареи с жидким электролитом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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