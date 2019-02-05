Двое самарских спортсменов завоевали бронзовые награды на этапе Кубка мира по фехтованию

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-05T15:39:36+03:00

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В польском городе Лешно прошел этап Кубка мира по фехтованию. Российская мужская юниорская команда, в составе которой выступали самарцы Кирилл и Антон Бородачевы, заняла там третье место. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

- Наша сборная обыграла команды Турции - 45:18 и Венгрии — 45:27, а в полуфинале она встретилась со сборной Италии. Российской команде не хватило совсем немного для победы. Итальянцы обошли их со счетом 39:37, - рассказали в Федерации фехтования России.

За третье место сборная России боролась против команды из Польши. Наши рапиристы обыграли хозяев турнира со счетом 45:23 и завоевали бронзовые медали. «Золото» этапа Кубка мира досталось фехтовальщикам из Франции.

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Оба спортсмена получили награды в командном турнире, а одни из них стал обладателем личного «золота» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU