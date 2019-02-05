Тольятти занял 8-ое место в рейтинге качества уборки дворов в городах России, Самара на 29 месте

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-05T15:54:37+03:00

В опросе участвовало 3778 человек, которые ответили на вопросы, посвящённые уборке снега во дворах, на парковках и автомобильных дорогах Фото: Архив "КП"

Лучше всего снег во дворах и придомовых территориях убирают в Сургуте, Хабаровске и Тюмени

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Тольятти вошел в топ-10 рейтинга городов по качеству уборку снега во дворах и придомовых территориях. Автоград занял 8 место, набрав индекс -15,8: 21,1% опрошенных горожан считают, что снег во дворах Тольятти убирают очень хорошо, 36,84% - что плохо. Рейтинг составил портал недвижимости Domofond.ru. Он провел опрос о качестве работы коммунальных служб зимой у своих пользователей.

- В опросе участвовало 3778 человек, которые ответили на вопросы, посвящённые уборке снега во дворах, на парковках и автомобильных дорогах, - говорится в сообщении.

Самара оказалась ниже Тольятти – на 29-ой строчке. Рейтинг областной столицы -59,8. Довольны уборкой дворов 6,5% опрошенных горожан, недовольны – 66,3%. Лидеры рейтинга – Сургут, Хабаровск и Тюмень. Аутсайдеры – Орел, Воронеж и Ярославль.

В рейтинге качества уборки снега на автодорогах Тольятти занял 22 место, а Самара – 36-ое. В лидерах снова Сургут и Тюмень, а также Пермь. Хуже всего дороги чистят, по мнению горожан, в Саратове, Ярославле и Орле.

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ИСТОЧНИК KP.RU