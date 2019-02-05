2019-02-05T16:05:51+03:00
Общество

Самарский балетный спектакль «Эсмеральда» покажут в Москве

Работа Юрия Бурлака номинирована на «Золотую Маску» как лучший балетный спектакль
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский театр оперы и балетаФото: Самарский театр оперы и балета
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Спектакль Самарского академического театра оперы и балета «Эксмеральда», который номинировали на премию «Золотая Маска», покажут 20 февраля в Москве на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

- «Эмеральда» главного балетмейстера театра Юрия Бурлаки номинирован на «Золотую Маску» как лучший балетный спектакль. С ней конкурируют еще 9 спектаклей. Сам Юрий Бурлака номинирован на премию за лучшую работу балетмейстера-хореографа сразу в двух спектаклях, - рассказали в самарском театре опере и балета.

Отметим, что балетный спектакль Самары впервые за всю историю «Золотой Маски» попал в число ее номинантов. Победители премии станут известны 16 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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