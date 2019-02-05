Самарский балетный спектакль «Эсмеральда» покажут в Москве
Спектакль Самарского академического театра оперы и балета «Эксмеральда», который номинировали на премию «Золотая Маска», покажут 20 февраля в Москве на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
- «Эмеральда» главного балетмейстера театра Юрия Бурлаки номинирован на «Золотую Маску» как лучший балетный спектакль. С ней конкурируют еще 9 спектаклей. Сам Юрий Бурлака номинирован на премию за лучшую работу балетмейстера-хореографа сразу в двух спектаклях, - рассказали в самарском театре опере и балета.
Отметим, что балетный спектакль Самары впервые за всю историю «Золотой Маски» попал в число ее номинантов. Победители премии станут известны 16 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU