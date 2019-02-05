Не выходите из дома: на Самарскую область надвигается сильный снегопад

СЕГОДНЯ 16:22 2019-02-05T17:05:15+03:00

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В Самарской области в ближайшее время испортится погода: прогнозируются сильный снег, метель и юго-восточный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит -7..-12 °С, местами -13...-18 °С; днем -3...-8 °С, местами -10...-15 °С; в Самаре ночью -10...-12 °С; днем -6...-8 °С. По данным Приволжского УГМС, непогода будет властвовать в регионе с 19 часов 5 февраля до 7 часов 6 февраля.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям плотно закрыть все окна в доме и держаться от них подальше, не ходить рядом с деревьями и не парковать под ними машины. Лучше всего переждать непогоду дома. Водителям сотрудники МЧС рекомендуют быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения.

По прогнозам синоптиков, снег и ветер разной интенсивности не покинут наш регион до пятницы, 8 февраля. Температура воздуха в эти дни будет держаться в пределах -3...-11 °С.

Почему снегопады в Самаре так часто напоминают стихийное бедствие 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU