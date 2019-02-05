2019-02-05T17:08:43+03:00
Дом. Семья

Как самарцы щекотали пузо молодому крокодилу

Самарцы впервые могли погладить кайманового крокодила, родившегося минувшей осенью.
Евгения ВАСИНА
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Этот оказался самым спокойным среди своих братьев и сестерЭтот оказался самым спокойным среди своих братьев и сестерФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Во вторник, 5 февраля, посетители самарского зоопарка могли попробовать приручить крокодила. Там в очередной раз прошла акция “погладь меня”, впервые участие в ней принимал самый юный представитель каймановых крокодилов, ребенок Тоши и Кокоши, живущих в зоопарке.

- Имени у него пока нет. Да и определить девочка это или мальчик пока невозможно. 10 февраля ему будет 5 месяцев. Сейчас он весит около 200 гр, а когда родился - вес его был всего 26-28 гр. - рассказал про своего любимца заведующий отделом "Акватеррариум" Андрей Балтушко. - Пока крокодильчики были маленькими, ели насекомых, живую мелкую рыбу, сейчас предпочитают мясо, легко могут справится с небольшой мышкой.

Этой осенью в зоопарке появились на свет 12 крокодиловых кайманчиков Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Этой осенью в зоопарке появились на свет 12 крокодиловых кайманчиковФото: Альберт ДЗЕНЬ

Маленького крокодила можно было потрогать, погладить, но в руки посетителям зоопарка его не отдавали. На ощупь малыш прохладный, от горячих человеческих прикосновений крокодил пытался сбежать.

- Температура тела человека 36 градусов, а в террариуме у них сейчас 32 градуса. Чувствуют крокодилы всей поверхностью кожи, они покрыты осязательными клетками, благодаря которым легко чувствую в воде присутствие еды. От вашего жара он и убегает, - улыбается Андрей Балтушко. - Крокодилы - не ручные животные, однако, в первые годы жизни легко переносят контакт с человеком, но до определенного момента, пока у них хватает терпения.

Прикосновения крокодильчику не очень понравились Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Прикосновения крокодильчику не очень понравилисьФото: Альберт ДЗЕНЬ

Всего минувшей осенью в зоопарке появились на свет 12 крокодиловых кайманчиков, однако в акции разрешили участвовать только одному, самому спокойному. Как признались сотрудники зоопарка, для остальных люди больше ассоциируются с едой, чем с друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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