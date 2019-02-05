Ночью на борьбу со снегом в Самаре выедут 350 спецмашин

СЕГОДНЯ 16:46 2019-02-05T17:05:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Службы благоустройства всторые сутки подряд продолжают расчищать улицы Самары от снега. В ночь на среду, 6 февраля, ожидается усиление осадков, поэтому в уборке дорог задействуют больше сил. Так, по данным городской мэрии, ночью бороться со снегом будут 349 спецмашин и 192 рабочих.

- В ночное время будут расчищаться проезжие части во всех районах Самары. А с 5 утра 6 февраля коммунальные службы сконцентрируются на уборке пешеходных переходов и остановочных площадок, - сообщили в администрации.

Отметим, что снег на полигоны сейчас вывозят более 200 единиц техники. Только за сутки они вывезли более 13,6 тысяч тонн снега, а с начала зимы - более 500 тысяч тонн снега. Службы благоустройства призывают автомобилистов не оставлять свои машины на обочинах дорог и вблизи домов, чтобы они не мешали уборке снега.

Почему снегопады в Самаре так часто напоминают стихийное бедствие 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU