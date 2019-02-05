2019-02-05T18:40:45+03:00
Общество

Все в пределах нормы: в Волгаре вновь не нашли серьезных загрязнений воздухе

Анализ проб показал, что воздух соответствует гигиеническим нормативам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проверки вновь показали, что воздух в Волгаре не опасен для жителейПроверки вновь показали, что воздух в Волгаре не опасен для жителейФото: Соцсети
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В самарском микрорайоне Волгарь продолжаются проверки качества воздуха. Во вторник, 5 февраля, специалисты взяли на анализ пробы на улице Осетинской и не нашли в них никаких отклонений от гигиенических нормативов.

- Во взятых пробах атмосферного воздуха были выявлены загрязняющие вещества, но их содержание не превысило предельно-допустимых концентраций. Качество воздуха соответствует гигиеническим нормативам, установленным для городских поселений, - рассказали в правительстве Самарской области.

Напомним, что проверка качества воздуха после жалоб горожан и по поручению губернатора Дмитрия Азарова проводится регулярно с начала этого года. Отбором проб и анализов занимается специальная аккредитованная лаборатория. До сих пор ни одна проверка не выявила серьезного загрязнения воздуха в Волгаре, которое могло бы нанести вред жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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