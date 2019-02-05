На поезда из Самары станут доступны невозвратные билеты

5 Февр. 19:02 2019-02-05T19:09:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания РЖД расширила список поездов, на которых можно будет путешествовать по невозвратному тарифу. В него попали несколько направлений: Самара - Москва, Воронеж - Москва, Москва - Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону - Адлер и Москва - Адлер. Невозвратные билеты на них начнут продавать поэтапно с февраля.

- С 5 февраля невозвратные билеты можно будет приобрести на поезд № 737/738 Воронеж – Москва, с 19 февраля – на поезд № 26/25 Москва – Санкт-Петербург, с 5 марта – на поезд № 49/50 Самара – Москва, с 19 марта – на поезд № 642 Ростов-на-Дону – Адлер, а со 2 апреля – на поезд № 104 Москва – Адлер, - сообщает пресс-служба РЖД.

Как отмечают в компании, билеты по невозвратному тарифу будут доступны в вагоны-купе и сидячие вагоны скоростных внутрироссийских поездов. На поездки в плацкарте и общих вагонах, а также на поезда, следующие из Калининградской области этот тариф не распространяется. Добавим, что стоимость невозвратных билетов ниже стоимости обычных примерно на 5-20%. Приобрести их можно во всех кассах дальнего следования, на сайте РЖД и с помощью мобильного приложения.

ИСТОЧНИК KP.RU