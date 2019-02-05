На самарского баяниста Сергея Войтенко подали в суд и потребовали 200 тысяч рублей

5 Февр. 19:54 2019-02-05T19:57:05+03:00

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Известного самарского баяниста Сергея Войтенко пытаются вовлечь в судебный процесс. Московская компания "Кремлевские звезды" подала на музыканта иск в арбитражный суд Самарской области с требованием взыскать с него 204,8 тысяч рублей и признать заключенным некий договор. Как пояснила "Комсомольской правде - Самара" концертный директор баяниста Валерия Квасневская, все дело в концерте 2017 года, который так и не был организован.

- Эта компания пыталась организовать наш сольный концерт в Нижнем Новгороде. Сначала она хотела сделать это 23 января 2017 года, потом несколько раз переносила даты, а в конце концов и вовсе перестала выходить на связь. Мы попросили дать предоплату - это около 30-50% - или хотя бы организовать перелет, но представители компании так ничего и не сделали. В итоге мы сказали, что нас не устраивают такие условия. Контракт так и не был заключен, и концерт не состоялся, - рассказала Валерия.

История внезапно получила свое продолжение через два года. "Кремлевские звезды" подали на ИП Сергея Войтенко в суд, пытаясь доказать, что договор был заключен, на основании переписки с тогдашним концертным директором. На самом же деле, как уверяют представители баяниста, была только устная договоренность. Сейчас с обращением московской компании в суд разбираются юристы музыканта. Вероятность того, что служители Фемиды встанут на сторону "Кремлевских звезд", очень мала. К тому же, согласно информации, размещенной на сайте арбитражного суда, пока заявление компании оставлено без движения из-за того, что она еще не полностью оплатила госпошлину.

ИСТОЧНИК KP.RU