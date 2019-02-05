Самолеты из Самары станут чаще летать в Москву

5 Февр. 20:34 2019-02-05T20:34:07+03:00

Авиакомпания "Победа" добавит к вечерним рейсам из Самары в Москву еще и дневные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Из самарского аэропорта Курумоч станут чаще летать самолеты до Москвы. Авиакомпания "Победа" решила увеличить количество рейсов в столичный аэровокзал Внуково.

- С 25 февраля авиаперевозчик добавит дневной рейс из Самары в Москву. Самолет будет летать каждый понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 12:50 по самарскому времени. Рейсы из Москвы в Самару запланированы на эти же дни на 9:30 местного времени. Эти рейсы будут выполняться до конца осенне-зимней навигации, - сообщили в пресс-службе Курумоча.

Отметим, что ранее самолеты авиакомпании летали из Самары в Москву только по вечерам: во вторник и четверг - в 20:50, среду и пятницу - в 21:40, в суботу и воскресенье - в 22:20. Расписание этих рейсов останется неизменным.

ИСТОЧНИК KP.RU