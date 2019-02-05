2019-02-05T20:34:07+03:00
Общество

Самолеты из Самары станут чаще летать в Москву

С конца февраля начнет работать дополнительный рейс в столицу
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Авиакомпания "Победа" добавит к вечерним рейсам из Самары в Москву еще и дневныеАвиакомпания "Победа" добавит к вечерним рейсам из Самары в Москву еще и дневныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Из самарского аэропорта Курумоч станут чаще летать самолеты до Москвы. Авиакомпания "Победа" решила увеличить количество рейсов в столичный аэровокзал Внуково.

- С 25 февраля авиаперевозчик добавит дневной рейс из Самары в Москву. Самолет будет летать каждый понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 12:50 по самарскому времени. Рейсы из Москвы в Самару запланированы на эти же дни на 9:30 местного времени. Эти рейсы будут выполняться до конца осенне-зимней навигации, - сообщили в пресс-службе Курумоча.

Отметим, что ранее самолеты авиакомпании летали из Самары в Москву только по вечерам: во вторник и четверг - в 20:50, среду и пятницу - в 21:40, в суботу и воскресенье - в 22:20. Расписание этих рейсов останется неизменным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Население Самарской области за год "поредело" почти на 5 тысяч человек
Власти Самары спросят совета у минкульта РФ, чтобы понять, как реставрировать драмтеатр
Экс-глава ГЖИ Самарской области Андрей Абриталин посидит дома еще 2 месяца
Самарские таможенники задержали крупную партию "левого" табака для кальянов на 50 млн рублей
На самарского баяниста Сергея Войтенко подали в суд и потребовали 200 тысяч рублей
На поезда из Самары станут доступны невозвратные билеты
Все в пределах нормы: в Волгаре вновь не нашли серьезных загрязнений воздухе
Ночью на борьбу со снегом в Самаре выедут 350 спецмашин
Как самарцы щекотали пузо молодому крокодилу
Не выходите из дома: на Самарскую область надвигается сильный снегопад
Самарский балетный спектакль «Эсмеральда» покажут в Москве
Тольятти занял 8-ое место в рейтинге качества уборки дворов в городах России, Самара на 29 месте
Двое самарских спортсменов завоевали бронзовые награды на этапе Кубка мира по фехтованию
Усовершенствование аккумуляторных батарей «АКОМ+EFB»
Школы в трех городах Самарской области из-за гриппа и ОРВИ закрыли на карантин
Третья волна «минирований»: в Самаре еще 4 учреждения получили анонимки «террористов»
«Самара Арена» борется за звание лучшего стадиона мира 2018 года
На улицах Самары в 2019 году появятся еще больше видеокамер
Продавала косметику несуществующим людям: тольяттинка обманула фирму на 600 тысяч человек
В Самаре водитель на «Гелендвагене» возомнил себя трамваем и застрял на Ново-Садовой
В Сызрани девушка на Hyundai «впечатала» продавщицу в стену торгового павильона
Стала известна дата открытия сезона охоты в Самарской области в 2019 году
«Балтика» обосновалась на облачной платформе MicrosoftAzure