Самарские таможенники задержали крупную партию "левого" табака для кальянов на 50 млн рублей

5 Февр. 21:04 2019-02-05T21:06:29+03:00

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Самарские таможенники задержали подозрительную фуру из Киргизии. По документам она везла более 20 тонн жидкости для электрокальяна, а вот на самом деле там оказалось много контрафакта.

- При досмотре грузовика было найдено более 300 тысяч пачек курительного табака для кальянов турецкой марки Balli. Этот товар не был указан в сопроводительных документах, а также не имел акцизные марки и подтверждений об уплате акцизов, таможенных пошлин и налогов, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Проверка показала, что задержанные упаковки табака изготовлены заводским методом, а текст, нанесенный на них, не соответствует нормам по оформлению табачных изделий. Также на упаковках отсутствовало предупреждение о вреде курения на русском языке. По предварительным подсчетам, стоимость всей изъятой партии табака составила более 50 миллионов рублей. Сейчас этот товар находится в постоянной зоне таможенного контроля. По факту произошелшего проводится тщательная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU