Самарские таможенники задержали крупную партию "левого" табака для кальянов на 50 млн рублей
Самарские таможенники задержали подозрительную фуру из Киргизии. По документам она везла более 20 тонн жидкости для электрокальяна, а вот на самом деле там оказалось много контрафакта.
- При досмотре грузовика было найдено более 300 тысяч пачек курительного табака для кальянов турецкой марки Balli. Этот товар не был указан в сопроводительных документах, а также не имел акцизные марки и подтверждений об уплате акцизов, таможенных пошлин и налогов, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.
Проверка показала, что задержанные упаковки табака изготовлены заводским методом, а текст, нанесенный на них, не соответствует нормам по оформлению табачных изделий. Также на упаковках отсутствовало предупреждение о вреде курения на русском языке. По предварительным подсчетам, стоимость всей изъятой партии табака составила более 50 миллионов рублей. Сейчас этот товар находится в постоянной зоне таможенного контроля. По факту произошелшего проводится тщательная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU