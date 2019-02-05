2019-02-05T21:33:42+03:00
Происшествия

Экс-глава ГЖИ Самарской области Андрей Абриталин посидит дома еще 2 месяца

Подозреваемый в мошенничестве чиновник уже несколько месяцев находится под арестом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Андрей Абриталин находится под арестом с октября прошлого годаАндрей Абриталин находится под арестом с октября прошлого года
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Самарский районный суд продлил меру пресечения бывшему главе Госжилинспекции региона Андрею Абриталину, которого подозревают в крупном мошенничестве с фиктивнм трудоустройством. Чиновнику предстоит провести под домашним арестом еще два месяца - до 8 апреля. Об этом сообщили в суде.

По версии следствия, в феврале 2015 года Андрей Абриталин принял на работу специалистом первой категории Южного управления жилищного надзора Владислава Потапова, однако этот человек ни дня там не проработал. Несмотря на это, несуществующему сотруднику исправно начислялась зарплата. За все это время ему перечислили 2,49 млн рублей. Правда, как полагают правоохранители, деньги за этого работника получал сам Андрей Абриталин.

В начале октября прошлого года экс-главу ГЖИ заключили под стражу до 8 декабря, однако потом ему смягчили меру пресечения до домашнего ареста. Напомним, что кресло Андрея Абриталина уже занял новый человек. Теперь областное ГЖИ возглавляет чиновница из Новокуйбышевска Виктория Каткова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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