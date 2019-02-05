2019-02-05T21:48:23+03:00
Звезды

Власти Самары спросят совета у минкульта РФ, чтобы понять, как реставрировать драмтеатр

Деньги на преобразования в бюджете уже заложены, но ни одна из концепций преображений пока губернатору не понравилась
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Судьбу самарского драмтеатра обсудят с федеральным министерствомСудьбу самарского драмтеатра обсудят с федеральным министерством
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В Самаре решают, как должен преобразиться драмтеатр. Напомним, в 2019 году на реставрационные работы в здании-теремке выделены средства в бюджете. Теперь предстоит выбрать проектировщика. Но до этого нужно определиться с концепцией будущих изменений.

- Есть несколько взаимоисключающих идей: например, подземное расширение театра, пристрой в псевдоруской архитектуре, пристрой в современном виде. Но пока губернатор не одобрил ни одну из этих концепций, представленных на совещании по вопросам культуры, - рассказали министр культуры региона Сергей Филиппов.

Дмитрий Азаров поручил министерству строительства обосновать необходимость расширения площадей театра, возможности для создания новой сцены. А еще региональному министерству поручили посоветоваться с коллегами из федерального минкульта. Ведь здание театра драмы - объект культуры федерального значения. И вполне возможно его можно только отреставрировать, оставив здание таким, какое оно есть сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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