Население Самарской области за год "поредело" почти на 5 тысяч человек

5 Февр. 22:16 2019-02-05T22:16:49+03:00

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Самарастат предоставил предварительный отчет о численности населения региона по состоянию на начало 2019 года. Согласно подсчетам специалистов, за минувший год население Самарской области "поредело" почти на 4,9 тысячи человек и сейчас оно составляет 3,18 млн граждан.

- Отрицательные тенденции наблюдаются как среди городских, так и среди сельских поселений. Самара, к примеру, за год лишилась около 3,5 тысяч человек, и сейчас ее населяют 1,15 млн жителей, а население Тольятти сократилось примерно на 2,3 тысячи жителей. На данный момент в Автограде проживают 702,6 тысяч человек, - сообщили в Самарастате.

Отметим, что в разных районах Самары наблюдается как положительная, так и отрицательная динамика. Так за 2018 год прибавилось жителей в Кировском, Красноглинском и Куйбышевском районах, что можно объяснить их активной застройкой новыми жилыми комплексами. В остальных же городских районах население заметно поубавилось.

Ненамного за последний год выросло население в Кинеле и Октябрьске. Самая положительная динамика по приросту населения пока наблюдается только в Богатовском, Волжском и Красноярском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU