В Самаре разыскивают пропавшего три года назад мужчину с татуировками черепа и тигра

СЕГОДНЯ 08:27 2019-02-06T08:28:32+03:00

Мужчина приехал в 63 регион на своей машине, а потом вместе с ней исчез

Изменить размер текста: A A

Самарские следователи просят помочь в поисках 42-летнего Вячеслава Лапшина, который пропал несколько лет назад. По данным следователей, 11 апреля 2016 года мужчина выехал на своем автомобиле ГАЗ-2217 (У544УН 56 регион) из Бугуруслана в поселок Смышляевка. 21 апреля он позвонил своей матери и сказал, что находится в поселке Зубчаниновка в Самаре. После этого Лапшин перестал выходить на связь. Также не удалось найти и его автомобиль.

- По последним данным, примерно 2-3 мая 2018 года мужчина, по приметам схожий с Лапшиным, был замечен на маршруте автотранспорта от микрорайона Крутые Ключи Красноглинского района Самары до СНТ «Белозерки» Красноярского района, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

По факту исчезновения Вячеслава Лапшина следователи возбудили уголовное дело. Приметы мужчины: рост 168-170 см, худощавого или среднего телосложения, справа на груди татуировка тигра, а на плече - татуировка черепа.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефонам: 339-12-16, 339-12-21.

ИСТОЧНИК KP.RU