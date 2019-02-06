Житель Самарской области погасил долги из-за того, что приставы начали арестовывать его имущество

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-06T08:37:52+03:00

Жена должника говорила, что мужчины нет в поселке, однако он появился тут же, когда начался арест

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Житель Кинель-Черкасского района, который был в отъезде, материализовался на пороге своего дома, когда приставы начали арестовывать его имущество. Иначе и не объяснишь стремительное возвращение мужчины из очередной «рабочей поездки». Гражданин В. задолжал некой гражданке К. 580 тысяч рублей, однако возвращать не собирался. Дома застать должника не удавалось, а его жена скрывала место работы мужа. Мол, работает неофициально и все время в разъездах.

- На основании полученных ответов из регистрирующих органов работники службы судебных приставов установили, что у должника отсутствуют расчетные счета, нет автотранспорта и какого-либо недвижимого имущества. Официально гражданин В. нигде не работает, в Центре занятости населения на учете не состоит, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Самарской области.

Тогда приставы наведались домой к должнику. Когда началась опись имущества и арест, хозяин квартиры, которого «не было в этот момент в поселке», вдруг появился на пороге дома и попросил не арестовывать его имущество. После этого мужчина погасил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU