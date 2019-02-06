В Самаре на улице Авроры из-за прорыва трубы несколько машин покрылись толстым ледовым панцирем
В Самаре вечером во вторник, 5 февраля, на улице Авроры в районе пересечения с улицей Печерской прорвало трубу. Из-за этого потоки холодной воды потекли по проезжей части и покрыли припаркованные вдоль дороги машины толстой коркой льда. Об этом в соцсетях сообщили местные жители. Горожане, правда, решили, что прорвало канализацию и машины оказались покрыты замерзшими фекалиями. Однако в Самарских коммунальных системах поспешили эту информацию опровергнуть.
- По этому адресу зарегистрирована утечка холодной воды, а не канализации. Взяли в работу, - отреагировали на сообщение в СКС.
Сейчас специалисты заняты устранением утечки воды.
Фото: twitter.com/dims_son
Фото: twitter.com/dims_son
ИСТОЧНИК KP.RU