2019-02-06T09:03:02+03:00
Общество

В Самаре на улице Авроры из-за прорыва трубы несколько машин покрылись толстым ледовым панцирем

Местные жители сначала решили, что прорвало канализацию, однако в СКС опровергли эту информацию
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: twitter.com/dims_sonФото: twitter.com/dims_son
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В Самаре вечером во вторник, 5 февраля, на улице Авроры в районе пересечения с улицей Печерской прорвало трубу. Из-за этого потоки холодной воды потекли по проезжей части и покрыли припаркованные вдоль дороги машины толстой коркой льда. Об этом в соцсетях сообщили местные жители. Горожане, правда, решили, что прорвало канализацию и машины оказались покрыты замерзшими фекалиями. Однако в Самарских коммунальных системах поспешили эту информацию опровергнуть.

- По этому адресу зарегистрирована утечка холодной воды, а не канализации. Взяли в работу, - отреагировали на сообщение в СКС.

Сейчас специалисты заняты устранением утечки воды.

Фото: twitter.com/dims_son

Фото: twitter.com/dims_son

Фото: twitter.com/dims_son

Фото: twitter.com/dims_son

ИСТОЧНИК KP.RU

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