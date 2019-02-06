В Самаре на неопределенный срок закрыли ДК поселка Зубчаниновка
Дом культуры в Зубчаниновке, где бесплатно занимались в кружках дети со всего поселка, закрыли на неопределенный срок. В итоге все кружки разъехались по другим адресам, в не самые обустроенные для творчества помещения.
- Почему закрылся ДК на Невской? Кружки разбросали по разным адресам, наша ИЗОстудия переехала в крохотное темное помещение без ремонта библиотеки на улице Транзитной, 71, - обратились жители Зубчаниновки к властям.
Как выяснилось, здание закрыли на ремонт из-за его ненормативного технического состояния, которое было выявлено по итогам проверки. По словам представителей департамента культуры и молодежной политики, сейчас прорабатывается возможность реконструкции ДК. Соответствующее совещание с участием администрации района, депстроя и минкульта региона должно пройти до конца этого месяца. Там и будет решен вопрос о дальнейшей судьбе здания.
Как отмечают чиновники, все творческие коллективы сейчас работают в ДК «Луч» и в библиотеке на улице Транзитной. Занятия в кружках также проводятся бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU