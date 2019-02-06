В Самаре на неопределенный срок закрыли ДК поселка Зубчаниновка

СЕГОДНЯ 09:14 2019-02-06T09:14:28+03:00

В ДК необходимо провести ремонт, но окончательно этот вопрос еще не решен Фото: Яндекс.Карты

Детям теперь приходится ездить на занятия в кружках по другим адресам

Изменить размер текста: A A

Дом культуры в Зубчаниновке, где бесплатно занимались в кружках дети со всего поселка, закрыли на неопределенный срок. В итоге все кружки разъехались по другим адресам, в не самые обустроенные для творчества помещения.

- Почему закрылся ДК на Невской? Кружки разбросали по разным адресам, наша ИЗОстудия переехала в крохотное темное помещение без ремонта библиотеки на улице Транзитной, 71, - обратились жители Зубчаниновки к властям.

Как выяснилось, здание закрыли на ремонт из-за его ненормативного технического состояния, которое было выявлено по итогам проверки. По словам представителей департамента культуры и молодежной политики, сейчас прорабатывается возможность реконструкции ДК. Соответствующее совещание с участием администрации района, депстроя и минкульта региона должно пройти до конца этого месяца. Там и будет решен вопрос о дальнейшей судьбе здания.

Как отмечают чиновники, все творческие коллективы сейчас работают в ДК «Луч» и в библиотеке на улице Транзитной. Занятия в кружках также проводятся бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU