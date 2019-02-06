2019-02-06T09:23:48+03:00
Спорт

Миодраг Божович: «Хочу, чтобы «Крылья Советов» играли повеселее»

Главный тренер самарского клуба прокомментировал сборы команды в турецком Белеке
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Главный тренер «КС» Миодраг БожовичГлавный тренер «КС» Миодраг БожовичФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о работе, которую команда выполняет на сборах в турецком Белеке, и о том, какой он хочет видеть игру самарцев.

- Мы все сборы работаем на физику, и даже когда играем в чемпионате, эта работа тоже ведется. В первом контрольном матче турецкого сбора одна группа футболистов сыграла 90 минут. Не могу сказать, что они готовы на 100%, но сыграли ребята неплохо и хорошо бегали. С «Партизаном» будет играть другая группа футболистов, которая тоже проведет весь матч. Нам нужно, чтобы все игроки получили одинаковую нагрузку, - приводит слова Божовича пресс-служба «КС».

При этом наставник «Крыльев» хочет, чтобы команда начала играть веселее.

- Я хочу, чтобы команда играла повеселее. Это очень важно для болельщиков. Нужно не только выигрывать, но и показывать красивый футбол, чтобы болельщики приходили и поддерживали нас, - отметил Миодраг Божович.

Напомним, сегодня, 6 февраля, «Крылья» сыграют контрольный матч с сербским «Партизаном». Игра начнется в 18:00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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