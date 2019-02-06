Раскопали руками: в Самаре полицейские вызволили из снежного плена автомобилистку

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-06T09:29:48+03:00

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Снежные завалы продолжают брать в "плен" самарских автомобилистов. Едва ли не каждый день в соцсетях можно увидеть сообщения, как кто-то не смог выбраться из сугроба. Похожая ситуация на днях произошла в одном из дворов на улице Авроры. Там застряла в снегу автомобилистка. К счастью, рядом оказались стражи порядка.

- Сотрудники ППС услышали шум во дворе и решили проверить, что происходит. Там они увидели попавшую в снежный плен женщину. Полицейские поспешили ей на помощь. Они буквально за несколько минут руками и подручными средствами раскопали машину и вызволили ее на свободу, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Жительница Самары написала в адрес полицейских письмо с благодарностью за помощь в беде, а также попросила их начальство о поощрении за отзывчивость.

ИСТОЧНИК KP.RU