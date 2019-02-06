Билайн завершил модернизацию сети 4G в Самарской области

СЕГОДНЯ 10:11 2019-02-06T11:35:21+03:00

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Билайн завершил масштабный проект модернизации мобильной и транспортной сети, направленного на увеличение покрытия сети LTE и повышение скорости передачи данных в Самарской области.

В течение 2018 года оператор планомерно работал над улучшением качественных характеристик сети в Самарской области и полностью модернизировал 93% базовых станций.

Общее количество базовых станций LTE выросло на 16%. Новые базовые станции работают преимущественно в диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает дополнительное емкостное покрытие существующей 3G и 4G сети, при этом сигнал в данном диапазоне имеет улучшенную проникающую способность.

Билайн сделал акцент на улучшении покрытия сети 4G в районных центрах Самарской области. Дополнительные базовые станции появились в Красном Яру, Большой Черниговке, Нефтегорске, Шентале, Хворостянке, Клявлино, Богатом, Исаклы, Камышле и Елховке.

На всей сети в Самарской области была внедрена новая стратегия для распределения нагрузки, которая позволила значительно повысить средние пользовательские скорости. На сегодняшний день средняя скорость мобильного 4G интернета на одного пользователя увеличена на 14%.

Также продолжились работы по улучшению качественных характеристик уже существующей сети – произведена модернизация транспортной сети. Значительно была улучшена сеть в Волжском районе Самарской области, в частности, в населенных пунктах Рождествено, Верхняя Подстепновка, Петра Дубрава, Чубовка, Бузаевка, Сырейка.

2018-й год стал годом большой стройки для городов Чапаевск, Кинель и Безенчук, в которых количество LTE базовых станций выросло в два раза. В городе Октябрьск Сызранского района сеть четвертого поколения появилась впервые.

Высокая скорость и качество связи стимулируют жителей Самарской области активнее пользоваться мобильными сервисами: за 2018 год объем передаваемых данных в сети 4G вырос на 70% (год к году). Сегодня все больше людей отдают предпочтения LTE-девайсам – каждый второй житель области выходит в интернет со смартфона.

Алик Носов, территориальный управляющий Самарского кластера ПАО «ВымпелКом» прокомментировал:

«Билайн планомерно работает над развитием сети «четвертого поколения» на всей территории Самарской области. 2018-й год по праву можно назвать олимпийским – объемы стройки в этом году можно сравнить только с 2011-м годом, когда компания активно развивала сеть 3G. Также продолжились работы по улучшению качественных характеристик уже существующей сети, благодаря чему наши абоненты смогли почувствовать значительный рост скоростей мобильного интернета».

ИСТОЧНИК KP.RU