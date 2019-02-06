Власти Самары купят конфет на миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-02-06T11:20:52+03:00

Всего планируют закупить 3440 наборов, которые состоят из коробки конфет, пачки чая и пакета с ручками

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Власти Самары собираются накупить конфет на 1,1 млн рублей. Муниципальное учреждение «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» объявили торги на закупку подарков. Всего планируют купить 3 440 наборов, в которые войдут коробка конфет в шоколадной глазури с начинкой из орехового пралине с дробленым фундуком, пачки чая и полиэтиленового пакета с ручками. Эта информация появилась на сайте госзакупок.

- Цена одного набора составит около 339 рублей, - говорится в сообщении.

Поставщика «сладких» подарков определят 18 февраля. Деньги на них выделят из городского бюджета. Для кого предназначены подарки, не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU