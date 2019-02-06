Власти Самары купят конфет на миллион рублей
Власти Самары собираются накупить конфет на 1,1 млн рублей. Муниципальное учреждение «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» объявили торги на закупку подарков. Всего планируют купить 3 440 наборов, в которые войдут коробка конфет в шоколадной глазури с начинкой из орехового пралине с дробленым фундуком, пачки чая и полиэтиленового пакета с ручками. Эта информация появилась на сайте госзакупок.
- Цена одного набора составит около 339 рублей, - говорится в сообщении.
Поставщика «сладких» подарков определят 18 февраля. Деньги на них выделят из городского бюджета. Для кого предназначены подарки, не уточняют.
ИСТОЧНИК KP.RU