2019-02-06T11:20:52+03:00
Общество

Власти Самары купят конфет на миллион рублей

Всего планируют закупить 3440 наборов, которые состоят из коробки конфет, пачки чая и пакета с ручками
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Деньги на конфеты выделят из городского бюджетаДеньги на конфеты выделят из городского бюджетаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Власти Самары собираются накупить конфет на 1,1 млн рублей. Муниципальное учреждение «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» объявили торги на закупку подарков. Всего планируют купить 3 440 наборов, в которые войдут коробка конфет в шоколадной глазури с начинкой из орехового пралине с дробленым фундуком, пачки чая и полиэтиленового пакета с ручками. Эта информация появилась на сайте госзакупок.

- Цена одного набора составит около 339 рублей, - говорится в сообщении.

Поставщика «сладких» подарков определят 18 февраля. Деньги на них выделят из городского бюджета. Для кого предназначены подарки, не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24