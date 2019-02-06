2019-02-06T11:47:42+03:00
Происшествия

В Тольятти осудили местного жителя за экстремистские посты «ВКонтакте»

Его приговорили к двум годам лишения свободы условно
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Приговор вступил в законную силу.Приговор вступил в законную силу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Центральном районном суде Тольятти к двум годам лишения свободы условно приговорили 35-летнего жителя области Вигена Погосяна. Мужчина на своей странице «ВКонтакте» размещал материалы, которые направлены на возбуждение ненависти или вражды по национальному признаку, а также содержащие публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Управление ФСБ России по Самарской области.

- 18 декабря 2018 года решением Центрального районного суда Тольятти Погосян Виген Азатович признан виновным, - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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