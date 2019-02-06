На Госуслугах можно узнать где хранится кредитная история

СЕГОДНЯ 12:32 2019-02-06T12:32:03+03:00

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Вступили в силу изменения закона «О кредитных историях». Теперь сведения об операциях с кредитами можно получить бесплатно не один, а два раза в год. Причем в каждом бюро кредитных историй (БКИ), где хранится информация о займах, погашениях и проверках конкретного человека.

Узнать список БКИ можно на портале Госуслуг, при этом неограниченное количество раз. Используя подтвержденную учетную запись, нужно авторизоваться на www.gosuslugi.ru и выбрать сервис «Сведения о бюро кредитных историй».

Данные паспорта и СНИЛС при создании заявления заполнятся автоматически, а список БКИ придет в личный кабинет. В этих бюро можно два раза в год бесплатно запрашивать свою кредитную историю, однако уже не через портал, а напрямую.

Возможность получения списка БКИ доступна на портале с начала ноября 2018 года. За три месяца ее работы поступило всего более 187 тысяч запросов. Однако наиболее востребованной услуга оказалась после вступления в силу законодательных нововведений — за первые 4 дня было подано более 111 тысяч заявлений. Рекордное количество обращений зафиксировано 31 января — почти 43 тысячи.

Подробная инструкция о получении кредитной истории на портале госуслуг доступна по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU