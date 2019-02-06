"Все для тебя - все улицы Самары": концертный грузовик Стаса Михайлова перекрыл проезд во дворах на Солнечной

СЕГОДНЯ 12:32 2019-02-06T12:34:56+03:00

Как фура оказалась там и почему поехала такими окольными путями, остается загадкой

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Днем в среду, 6 февраля, жители Самары стали свидетелями необычной картины: во дворы на улице Солнечной заехал концертный грузовик певца Стаса Михайлова, полностью перекрыв движение транспорта. Как он там оказался, остается загадкой. Но столь неожиданное явление фуры с изображением знаменитости в обычном самарском дворе, вызвало среди местных жителей бурные обсуждения. Площадкой для них, естественно, стали социальные сети. По версии самарцев, грузовик привез концертные костюмы певца, сам же он, вероятно, прилетел в Самару на самолете. Не обошлись обсуждения и без упоминания и переделок песен Стаса Михайлова:

- Все для тебя - рассветы и туманы, для тебя - все улицы Самары...

Или вот более подходящий для областной столицы вариант:

- Все для тебя - рассветы и туманы, для тебя - пробки и снежные завалы.

Отметим, что сегодня вечером любимый певец многих дам выступит с концертом в Самаре. Все его самые хитовые песни прозвучат со сцены в МТЛ Арена. Добавим, что билеты на концерт Стаса Михайлова - не из дешевых. Цены варьируются от 2,3 тысяч до 6,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU