В Самаре на Чернореченской сошел с рельсов трамвай

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-06T14:33:34+03:00

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Днем в среду, 6 февраля, в Ленинском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там на улице Чернореченской сошел с рельсов трамвай № 3. Об этом сообщает группа "ДТП 163 Самара".

- ЧП произошло в районе дома № 69 по Чернореченской. С рельсов сошли задние колеса второго вагона трамвая, - рассказали очевидцы.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Однако происшествие осложнило движение транспорта. Сейчас на месте аварии работают сотрудники трамвайно-троллейбусного управления. Горожане предполагают, что причиной схода трамвая мог послужить неочищенный с путей снег.

ИСТОЧНИК KP.RU