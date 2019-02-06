2019-02-06T14:33:34+03:00
Происшествия

В Самаре на Чернореченской сошел с рельсов трамвай

По предварительным данным, никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Днем в среду, 6 февраля, в Ленинском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там на улице Чернореченской сошел с рельсов трамвай № 3. Об этом сообщает группа "ДТП 163 Самара".

- ЧП произошло в районе дома № 69 по Чернореченской. С рельсов сошли задние колеса второго вагона трамвая, - рассказали очевидцы.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Однако происшествие осложнило движение транспорта. Сейчас на месте аварии работают сотрудники трамвайно-троллейбусного управления. Горожане предполагают, что причиной схода трамвая мог послужить неочищенный с путей снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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