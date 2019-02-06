Провела на морозе 17 часов: в Самарской области спасатели почти сутки искали потерявшуюся по пути из магазина пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-06T13:06:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница села Новая Орлянка надолго запомнит свой поход в магазин в соседнее село Нероновка. Она отправилась в торговую точку во вторник, 5 февраля, благополучно купила все, что ей требуется, и отправилась в обратный путь. Вот только в этот момент 76-летнюю женщину настигла сильная метель. В итоге пенсионерка заблудилась в поле и вызвала на помощь спасателей.

- На помощь женщине отправились 7 спасателей и 2 снегохода, представители администрации Сергиевского района, администрации поселения и волонтеры. Однако из-за обилия снега и практически нулевой видимости в темноте поиски пришлось прекратить. Кроме того, к этому времени телефон женщины уже разрядился, и связи с ней не было, - рассказали в ППС Самарской области.

Поиски пенсионерки продолжились утром в среду, 6 февраля. Найти женщину удалось в 9:09. Она провела на морозе 17 часов. Как оказалось, она не дошла до дома 1 километр. Пенсионерку увезли на машине скорой помощи для госпитализацию в больницу.

В Самарской области спасатели нашли пенсионерку, из-за метели заблудившуюся в поле.

ИСТОЧНИК KP.RU