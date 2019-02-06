Воды было по капот: в Самаре из-за коммунальной аварии затопило улицу Пятигорскую

СЕГОДНЯ 13:22 2019-02-06T13:22:39+03:00

Сейчас утечку устранили, но ремонтные работы все еще идут

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В среду, 6 февраля, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. В результате случившегося улица Пятигорская в районе Крымской площади оказалась полностью затоплена водой. Автомобилистам пришлось преодолевать ее практически вплавь.

- Там произошла утечка из колодца. На время ремонтных работ ближайшие дома пришлось перевести на резервное водоснабжение, - рассказали в Самарских коммунальных системах.

Как сообщили в администрации Самары, в настоящее время аварийная бригада ликвидировала утечку. На месте ЧП продолжаются ремонтные работы. Что касается жителей, то водоснабжение им уже полностью восстановили.

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ИСТОЧНИК KP.RU