В Самаре занялись проработкой вопроса о введении "выделенок" для общественного транспорта
В Самаре все-таки могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта. Чиновники уже занялись проработкой этого вопроса.
- Вопрос с выделенными полосами находится в проработке. Мы занимаемся им совместно с коллегами из вышестоящих структур и всех заинтересованных органов, - рассказали представители департамента транспорта Самары.
Отметим, что осенью прошлого года дептранс заявил о невозможности ввести на самарских дорогах специальные полосы для автобусов и троллейбусов. Тогда чиновники объяснили свою позицию тем, что исключение одной из полос при нынешней пропускной способности дорог практически равноценно остановке всего движения. Видимо, сейчас они свое мнение изменили.
ИСТОЧНИК KP.RU