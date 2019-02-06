В Самаре занялись проработкой вопроса о введении "выделенок" для общественного транспорта

СЕГОДНЯ 14:06 2019-02-06T14:06:55+03:00

Ранее чиновники заявляли, что нынешние заторы на дорогах не могут позволить ввести отдельные полосы для автобусов

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В Самаре все-таки могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта. Чиновники уже занялись проработкой этого вопроса.

- Вопрос с выделенными полосами находится в проработке. Мы занимаемся им совместно с коллегами из вышестоящих структур и всех заинтересованных органов, - рассказали представители департамента транспорта Самары.

Отметим, что осенью прошлого года дептранс заявил о невозможности ввести на самарских дорогах специальные полосы для автобусов и троллейбусов. Тогда чиновники объяснили свою позицию тем, что исключение одной из полос при нынешней пропускной способности дорог практически равноценно остановке всего движения. Видимо, сейчас они свое мнение изменили.

ИСТОЧНИК KP.RU