Метель и сильный снег: в Тольятти ожидают ухудшение погоды

СЕГОДНЯ 14:12 2019-02-06T14:12:13+03:00

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В Тольятти ожидают ухудшение погоды. Об этом жителей Автограда информирует городская мэрия, ссылаясь на Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В частности, ночь и днем в четверг, 7 января, в Тольятти и в Ставропольском районе усилится ветер – он будет дуть с юго-востока и юга, порывы могут достигать 15 метров в секунду. Утром и днем в город нагрянет метель, будет идти сильный снег. Видимость - в районе 500 – 1000 метров.

- По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днем 7 января в Тольятти и по Ставропольскому району ожидается усиление юго-восточного и южного ветра, возможны порывы до 15 м/с. Также утром и днем 7 января ожидается метель при видимости 500-1000 м и сильный снег, - говорится в сообщении администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU