Жителям Самарской области увеличили размер социальных выплат

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-06T15:05:57+03:00

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В Самарской области с 1 февраля на 4,3% проиндексировали социальные выплаты, пособия и компенсации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Индексация распространяется на социальные выплаты, которые получают ветераны, инвалиды и люди с детьми. Перерасчет размеров выплат провело министерство социально-демографической и семейной политики. Все было сделано в автоматическом режиме без обращения граждан, - отметили чиновники.

Так, пособие по беременности для женщин после индексации увеличилось с 628,47 рублей до 655,49 рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка «подросло» на 720,64 рублей. Сейчас его размер составляет 17479,73 рублей. Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком увеличилось примерно на 135 рублей — с 3142,33 до 3277,45 рублей, а за вторым и последующим детьми — с 6284,65 до 6554,89 рублей. Что касается ежемесячной компенсации инвалидам на приобретение продовольственных товаров, то она выросла с 903,28 до 942,12 рублей. Также увеличился размер социального пособия на погребение — с 5701,31 до 5946,47 рублей, то есть на 245,16 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU